В Башкирии чиновник демонстрировал гениталии в прямом эфире

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-27T15:55:37+03:00

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Накануне в сети появилось необычное видео, где, якобы, сотрудник администрации Давлекановского района показывает гениталии собеседнику прямо во время совещания по скайпу.

Возмущенные увиденным коллеги сохранили видео произошедшего и выложили скриншоты видеоролика в социальных сетях.

Мужчина не постеснялся показать гениталии на камеру

Жители Давлеканово, разместившие запись в местном сообществе, сообщают, что сотрудника районной администрации зовут Жан Сахабутдинов. На данный момент он является главным специалистом по делам молодежи и спорта. Доподлинно подтвердить является ли человек на скриншоте именно Жаном Сахабутдиновым, пока не удалось.

На фото в соцсетях видно, как мужчина, похожий на сотрудника районной администрации демонстрирует половой орган собеседнику в скайпе.

Оперативный комментарий от администрации Давлекановского района получить не удалось.

Мужчина зачем-то снял штаны и начал ласкать себя

Позже ситуацию прокомментировали в сельсовете

Уважаемые давлекановцы! По поводу скринов видео, которое гуляет по интернету и якобы касается одного из сотрудников администрации Давлекановского района, ситуация такова: прокуратура уже приняла заявление с просьбой разобраться, что на самом деле произошло. Оценку можно будет дать только по итогам проверки. Просим прекратить искусственно расшатывать ситуацию и дождаться результатов проверки прокуратуры

Также за мужчину вступилась его близкая.

Вам бы только утопить человека!!! Отстаньте!!! Ни чего страшного не произошло!!! А Жан самый светлый умный добрый человечек!!! Я его очень очень люблю!!! Попрошу всех заткнуться злопыхателей!!! Не радуйтесь!!! Все у Жана будет хорошо!!!!

ИСТОЧНИК KP.RU