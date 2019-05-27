В Башкирии чиновник демонстрировал гениталии в прямом эфире
Накануне в сети появилось необычное видео, где, якобы, сотрудник администрации Давлекановского района показывает гениталии собеседнику прямо во время совещания по скайпу.
Возмущенные увиденным коллеги сохранили видео произошедшего и выложили скриншоты видеоролика в социальных сетях.
Мужчина не постеснялся показать гениталии на камеру
Жители Давлеканово, разместившие запись в местном сообществе, сообщают, что сотрудника районной администрации зовут Жан Сахабутдинов. На данный момент он является главным специалистом по делам молодежи и спорта. Доподлинно подтвердить является ли человек на скриншоте именно Жаном Сахабутдиновым, пока не удалось.
На фото в соцсетях видно, как мужчина, похожий на сотрудника районной администрации демонстрирует половой орган собеседнику в скайпе.
Оперативный комментарий от администрации Давлекановского района получить не удалось.
Мужчина зачем-то снял штаны и начал ласкать себя
Позже ситуацию прокомментировали в сельсовете
Уважаемые давлекановцы! По поводу скринов видео, которое гуляет по интернету и якобы касается одного из сотрудников администрации Давлекановского района, ситуация такова: прокуратура уже приняла заявление с просьбой разобраться, что на самом деле произошло. Оценку можно будет дать только по итогам проверки. Просим прекратить искусственно расшатывать ситуацию и дождаться результатов проверки прокуратуры
Также за мужчину вступилась его близкая.
Вам бы только утопить человека!!! Отстаньте!!! Ни чего страшного не произошло!!! А Жан самый светлый умный добрый человечек!!! Я его очень очень люблю!!! Попрошу всех заткнуться злопыхателей!!! Не радуйтесь!!! Все у Жана будет хорошо!!!!
ИСТОЧНИК KP.RU