В Башкирии будут судить девятерых продавцов наркотиков

СЕГОДНЯ 17:52 2019-05-28T17:52:59+03:00

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В Башкирии будут судить девятерых участников группы, которая занималась продажей наркотиков.

По данным прокуратуры республики, в 2017 году основной фигурант уголовного дела создал интернет-магазин, через который начал продавать наркотики. Вскоре он вовлек в деятельность еще нескольких сообщников – администраторов, операторов и «закладчиков». Как уже можно догадаться, отраву они прятали в тайниках, координаты которых передавали покупателям после оплаты. Работали жулики на территории Уфы и Иглинского района.

В 2018 году участников группы задержали. У них изъяли свыше 1,3 килограмма наркотиков. Так же у молодых ребят нашли материалы для упаковки наркотиков и весы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение сразу по нескольким статьям – покушение и сбыт наркотиков и легализация преступных доходов. Дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU