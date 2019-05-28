В Уфе вынесли приговор известному адвокату Ромео Фарукшину

СЕГОДНЯ 05:32 2019-05-28T05:32:32+03:00

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Накануне Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшему зампредседателя Президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ромео Фарукшина. Его признали виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и использовании подложного документа. Ближайшие 3,5 года она проведет в колонии общего режима и заплатит штраф в 50 тысяч рублей.

Суд установил, что в апреле этого года он получил через посредника 250 тысяч рублей. За эти деньги он обещал «помочь» жителю Башкирии успешно сдать адвокатский экзамен. На самом деле он никак не мог повлиять на экзаменаторов, а полученные деньги хотел попросту похитить.

- После получения денег злоумышленник задержан с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ России, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Во время следствия и суда также выяснилось, что Ромео Фарукшин еще в 2008 году предоставил в минюст Башкирии липовую трудовую книжку, чтобы получить должность помощника мирового судьи.

-Согласно записям, он якобы более 2 лет проработал юристом в коммерческой фирме, - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Ни во время следствия, ни в суде Фарукшин свою вину так и не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU