2019-05-28T05:32:32+03:00
Происшествия

В Уфе вынесли приговор известному адвокату Ромео Фарукшину

Известного юриста признали виновным в покушении на мошенничество
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Накануне Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшему зампредседателя Президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ромео Фарукшина. Его признали виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и использовании подложного документа. Ближайшие 3,5 года она проведет в колонии общего режима и заплатит штраф в 50 тысяч рублей.

Суд установил, что в апреле этого года он получил через посредника 250 тысяч рублей. За эти деньги он обещал «помочь» жителю Башкирии успешно сдать адвокатский экзамен. На самом деле он никак не мог повлиять на экзаменаторов, а полученные деньги хотел попросту похитить.

- После получения денег злоумышленник задержан с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ России, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Во время следствия и суда также выяснилось, что Ромео Фарукшин еще в 2008 году предоставил в минюст Башкирии липовую трудовую книжку, чтобы получить должность помощника мирового судьи.

-Согласно записям, он якобы более 2 лет проработал юристом в коммерческой фирме, - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Ни во время следствия, ни в суде Фарукшин свою вину так и не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В полиции Башкирии прокомментировали скандал с чиновником районной администрации
В Уфе фестиваль «Я говорю на башкирском» собрал более 7000 зрителей
«Сделали кесарево прямо на улице»: в Уфе роженица спрыгнула с окна и родила
Банк УРАЛСИБ запустил в Москве, Московской области и Республике Башкортостан услугу электронной регистрации сделок с недвижимостью
Пропавшую в Башкирии 15-летнюю девочку нашли за тысячи километров от дома
Жителей удивил парень в колготках и юбке
В Башкирии в заброшенном доме нашли труп женщины
Ребенок, которого сбили на проспекте Октября в Уфе, скончался на месте
В Башкирии пьяный водитель «ГАЗели» насмерть сбил 27-летнего мужчину
В Уфе перекрыли улицу из-за серьезного ДТП с ребенком
Стало известно в каких районах Башкирии люди чаще всего умирают из-за проблем с сердцем
Стало известно состояние детей, отравившихся газом в Уфе
Пауэрлифтер из Башкирии установил мировой рекорд, подняв штангу в 365 кг