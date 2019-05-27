Врачи в Башкирии будут получать премии за раннее выявление рака

СЕГОДНЯ 15:19 2019-05-27T15:19:03+03:00

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Радий Хабиров распорядился поощрять медиков из Башкирии, которые диагностировали у пациентов онкологические заболевания на ранней стадии.

Новое правило будет действовать с 1 июля 2019 года. Отныне медики смогут получать единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей за каждый впервые выявленный случай онкологического заболевания на первой и второй стадиях. Врач, который рассчитывает на премию, должен будет подтвердить диагноз пациента у специалиста-онколога.

По всей видимости, такими необычными мерами правительство республики хочет снизить количество больных онкологическими заболеваниями. Напомним, что по официальным данным, за 2017 году в республике диагностировали 334,2 случая заболевания злокачественными новообразованиями на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU