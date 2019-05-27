«Будут такие кондукторы - я машину продам»: девушка устроила горячие танцы в маршрутке
Девушка устроила в уфимском автобусе шоу с восточными танцами.
В маршрутку №209 на одной из остановок вошла девушка в костюме восточной танцовщицы и стала исполнять танец живота под арабскую музыку. Озорницу стали снимать на видео, одна из записей даже попала в социальные сети. Как выяснилось, в маршрутке снимали кусочек музыкального клипа. Отметим, что танец был откровенный – украшенный камнями лифчик едва прикрывал прелести девушки.
«Автобусный» танец никого не оставил равнодушным – пользователи социальных сетей стали активно комментировать публикацию. Кто-то отнесся по-доброму, кто-то наоборот.
- Если такие кондукторы будут работать, я машину продам, - написал один из мужчин. Его, между прочим, поддержали многие.
Девушки скупы на добрые комментарии – они написали, что у танцовщицы движения, как после инсульта. Однако, когда им предложили также станцевать, завистницы замолчали.
Девушка станцевала восточный танец в автобусе.
ИСТОЧНИК KP.RU