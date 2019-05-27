СЕГОДНЯ 13:13 2019-05-27T13:13:38+03:00

Уфе потребуется 10 лет чтобы догнать Москву в плане экономики

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Уфе нужно будет потратить 10 лет чтобы догнать Москву примера 2017 года в темпе развития экономики.

Исследование экономики городов-миллионников проводили эксперты Центра городской экономики КБ Стрелка. Они оценили экономическое развитие столиц в период с 2010 по 2017 годы.

Любопытно, что населенные пункты с населением больше чем в миллион человек, обеспечивают почти треть ВВП – 32%. Разумеется, что эти города отличаются друг друга по ряду показателей – от населения до транспортной доступности.

Согласно мнению аналитиков, Уфа попала в список «продвинутых» городов вместе с Краснодаром, Санкт-Петербургом, Самарой, Казанью и Екатеринбургом. В среднем этим городам потребуется около 10 лет с ростом экономики в 5,9% чтобы догнать Москву. Также аналитики отметили, что в Уфе отмечается высокая доля местных жителей, занятых в обрабатывающей промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU