Стало известно, сколько заработал мэр Уфы за 2018 год

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-27T12:32:26+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин за 2018 год заработал 8,4 миллиона рублей.

В администрации города опубликовали традиционный отчет о доходах сотрудников за 2018 год. Разумеется, больше всех за отчетный период заработал бывший топ-менеджер газовой компании Ульфат Мустафин. Он задекларировал порядка 8,4 миллиона рублей доходов. Помимо этого в собственности у мэра есть сад, земельный участок, части в квартирах и гараж.

На втором месте по размерам доходов – начальник управления по строительству и ремонту дорог Радмил Муслимов заработал 7,3 миллиона. Замыкает тройку замглавы администрации города Аскат Хайруллин – он задекларировал 4,7 миллиона рублей.

Первый зам Мустафина Салават Хусаинов за прошлый год заработал 2,6 миллиона рублей. Он также владеет садом, жилым домом и двумя квартирами.

ИСТОЧНИК KP.RU