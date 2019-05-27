Радий Хабиров запретил сельчанам выпивать на сабантуях
Врио главы республики поддержал местных депутатов
Радий Хабиров поддержал идею запрета алкоголя на сабантуях
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Радий Хабиров поддержал запрет употребления алкоголя на сабантуях.
Напомним, что ранее народные избранники предложили запретить в Башкирии продажу алкоголя в день Последнего звонка. Ограничение решили продлить и на время праздников плуга – сабантуев, которые означают окончание посевных работ. Инициативу поддержал и врио главы республики Радий Хабиров.
- По продаже алкоголя в дни сабантуев – это непростое решение. Надеемся, что вы все вовремя сделаете. Давайте эту традицию сделаем безалкогольной, - заявил руководитель региона.
ИСТОЧНИК KP.RU