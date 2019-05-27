Уфа оказалась одним из самых вежливых городов России

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-27T09:55:22+03:00

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Жители Уфы оказались на 21 месте с списке самых вежливых столиц России.

Социологическое исследование проводило федеральное маркетинговое агентство. Всего в нем принимали участие 27 российских столиц. Организаторы опрашивали жителей, как часто они сталкиваются с хамством, где это происходит, и отвечают ли они на хамство. Всего опросили порядка 3240 человек.

На первом месте оказались наши соседи-пермяки. Второе место занимает Челябинск. Хамская бронза за Саратовом.

Уфа в этом списке находится лишь на 21 месте. Друзья-татары занимают 20 место рейтинга. Чаще всего жителям страны хамят на рынках, в точках общепита, на улице, в транспорте и муниципальных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU