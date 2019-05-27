Уволенный мэр Борис Беляев стал новым вице-премьером Башкирии

СЕГОДНЯ 08:15 2019-05-27T08:45:23+03:00

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Сегодня, 27 мая, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии было официально объявлено о назначении на пост и.о. вице-премьера и министра ЖКХ экс-главы города Кумертау Бориса Беляева.

По словам врио главы республики Радия Хабирова, причиной назначения Беляева на этот высокий пост стали «неплохие показатели», которые он выдал, возглавляя Кумертау. Исполнявший до этого обязанности вице-премьера и министра ЖКХ Михаил Киреев остался в ранге и.о. вице-премьера башкирского правительства. Он заменил Артура Ахметханова, который недавно скончался после продолжительной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU