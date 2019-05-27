В Башкирии за сутки произошло сразу две аварии с мотоциклами

СЕГОДНЯ 07:26 2019-05-27T07:26:28+03:00

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Сразу две аварии произошли 26 мая в Башкирии с участием мотоциклов.

Первая произошла в Уфе на переулке Мечникова. 52-летний уфимец за рулём "ЗАЗ Chance" столкнулся с мопедом, которым управлял 16-летний парень. Восьмиклассник получил различные травмы. Известно, что водитель двухколесного транспорта двигался без мотошлема.

Второе ДТП произошло в Баймаке на улице Стахановская. Здесь 28-летняя автоледи за рулем ВАЗ-2115 не уступила дорогу мотоциклу «Хонда» и протаранила его. 20-летний байкер с травмами госпитализирован. Известно, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном законом порядке.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU