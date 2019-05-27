В Башкирии продолжают поиски мужчины, который загадочно пропал на трассе М-5

СЕГОДНЯ 06:44 2019-05-27T06:44:53+03:00

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В Башкирии больше месяца разыскивают 48-летнего Радика Рафикова, который пропал 22 апреля. Тогда он выехал в сторону Уфы из Красноусолька. Его автомобиль заглох рядом с заправкой «ТатНефть», что расположена между деревнями Юрмаш и Шамонино. С тех пор его никто не видел. Мужчина страдает потерей памяти.

Приметы: рост 185 см, короткие светлые волосы, голубые глаза.

Был одет в голубую олимпийку и чёрные штаны.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8-989-958-78-24, 02 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU