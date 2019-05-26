Жители Башкирии устроили давку в очереди к детскому хирургу
В начале мая жители Нефтекамска устроили настоящую давку в коридоре больницы. Образовалась огромная очередь к детскому хирургу. Видео появилось в социальных сетях, родители жаловались, что сидят в медучреждении уже несколько часов.
Минздрав Башкирии провел проверку по данному факту и дал комментарий.
В ведомстве пояснили, что 6 мая 2019 года детский хирург принял 70 пациентов: 23 по записи и 47 – по живой очереди. Такая ситуация возникла из-за повторных обращений пациентов, которые получили первичную помощь в выходные дни, с 1 по 5 мая.
- В детском поликлиническом отделении по штату 2,5 ставки детских хирургов. Работает один врач на 1,5 ставки. Администрация больницы ведет работу по привлечению специалистов. Информация о потребности в медицинских кадрах размещена на сайте больницы, направлена в минздрав и центр занятости. Для привлечения молодых специалистов проводят встречи со студентами и выпускниками медицинских вузов Башкирии и Удмуртии. Около 35 выпускников 2019 года предварительно заявили о своей готовности приехать для работы в больнице Нефтекамска, - сообщила Светлана Кускарбекова, представитель минздрава РБ.
Давка в больнице в Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU