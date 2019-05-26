2019-05-26T16:32:17+03:00
Происшествия

В Уфе мужчина по поддельному паспорту набрал кредитов на 350 тысяч рублей

Сейчас он задержан
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве. Он набрал кредитов на 350 тысяч рублей по поддельному паспорту.

В одном из магазинов он оформил кредитный договор на приобретение смартфона стоимостью 144 тысячи руб. После чего на парковке ТЦ «Семья» путем обмана менеджера одного из банков получил банковскую кредитную карту на сумму 150 тысяч руб.

На следующий день в салоне сотовой связи он купил в кредит смартфон и аксессуары к нему. Мужчина не остановился – он снова обратился в отделение банка с просьбой о предоставлении кредита. Тогда сотрудники засомневались в том, что у него настоящие документы и связались с полицией. Паспорт действительно был поддельным, приобрел он его в Казани. Подозреваемый задержан , в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас он находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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