В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за ветра
Также ожидается ухудшение видимости
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В республике вновь ухудшается погода. Об этом сообщили в МЧС по Башкирии. Сотрудники ведомства разослали жителям региона сообщения с предупреждениями.
С восьми часов вечера 26 мая до восьми часов вечера 27 мая в Башкирии ожидается сильный ветер. Местами его порывы достигнут 18-20 метров в секунду. В некоторых районах Башкирии ожидаются дожди и грозы.
Также возможен туман, видимость составит – от 500 до 1000 метров. Температура воздуха в среднем составит 20 градусов днем и 11 ночью.
ИСТОЧНИК KP.RU