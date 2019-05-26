2019-05-26T14:13:25+03:00
Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

Также ожидается ухудшение видимости
Эльвина АПАРИНА
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В республике вновь ухудшается погода. Об этом сообщили в МЧС по Башкирии. Сотрудники ведомства разослали жителям региона сообщения с предупреждениями.

С восьми часов вечера 26 мая до восьми часов вечера 27 мая в Башкирии ожидается сильный ветер. Местами его порывы достигнут 18-20 метров в секунду. В некоторых районах Башкирии ожидаются дожди и грозы.

Также возможен туман, видимость составит – от 500 до 1000 метров. Температура воздуха в среднем составит 20 градусов днем и 11 ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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