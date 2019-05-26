21-летний уфимец на федеральной программе поразил Сергея Лазарева
Он выступил на шоу «Ну-ка все вместе!»
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Иван Грап, 21-летний уфимский певец, поразил Сергея Лазарева, который стал участником Евровидения в этом году. Иван выступил на шоу «Ну-ка все вместе!»и набрал в первом раунде 92 голоса.
Но молодой исполнитель выбыл из борьбы за главный приз – миллион рублей. Тогда за него вступился Лазарев и попросил все остальное жюри пропустить юного талантливого парня в финал.
Также поп-музыкант отметил, что начинающего певца должны знать как можно больше людей, и пообещал записать Ивану трек и выпустить его на всех платформах.
ИСТОЧНИК KP.RU