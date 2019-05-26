2019-05-26T11:59:23+03:00
Общество

Жители Стерлитамака пожаловались на организацию Дня города

Горожанам не хватило биотуалетов
Ирина ЗИМИНА
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Жители Стерлитамака пожаловались на отсутствие уборныхЖители Стерлитамака пожаловались на отсутствие уборных
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Вчера, 25 мая, в Стерлитамаке отгремел День города. Гулять вышли тысячи людей, ночью любовались салютом, а днем наслаждались концертом.

Однако стерлитамаковцы были возмущены тем, что на праздник в городе не были установлены в достаточном количестве биотуалеты. Горожанам пришлось идти на крайние меры.

В социальных сетях появились фотографии того, как местным жителям пришлось использовать дворы жилых домов в качестве туалетов. Разумеется, такое поведение возмутило местных жителей. Пользователи интернета также отметили, что на площади, на которую вечером пришли тысячи людей, было всего шесть туалетов.

Напомним, что похожая ситуация сложилась в начале мая в Сибае. Тогда, во время концерта популярных артистов, жителям города пришлось стоять в огромных очередях - их не обеспечили банальными удобствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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