В Башкирии насильнику ужесточили приговор

26 Май 11:02 2019-05-26T11:02:27+03:00

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В Башкирии осудили 36-летнего жителя Кигинского района. Он признан виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней. Ранее Белокатайский межрайонный суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Однако Верховный суд решил пересмотреть решение.

В августе прошлого года насильник будучи пьяным возле парка в селе Верхние Киги напал на несовершеннолетнюю и пытался ее изнасиловать. Его действия были пресечены прохожими, которые услышали крики потерпевшей о помощи. Ранее он уже отбывал наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности.

Верховный суд увеличил наказание до 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU