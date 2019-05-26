2019-05-26T10:06:17+03:00
Происшествия

В Башкирии «Лада» влетела в камень, пострадали трое

ДТП произошло в Сибае
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Поздно ночью 25 мая в Сибае на улице Парковая произошла серьезная авария. 48-летний житель Оренбургской области за рулем «Лады Гранта» наехал на камень. Машина получила механические повреждения. Также пострадали люди – водитель и его пассажиры 52-летняя женщина и 55-летний мужчина с различными травмами доставлены в больницу.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 12 ДТП, в которых 15 человек получили травмы.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили более 2100 нарушений и задержали 40 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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