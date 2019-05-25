В Уфе родные ищут 20-летнего Фаиля Ахмерова
В Уфе пропал 20-летний Фаиль Ахмеров. В настоящий момент известно, что в последний раз парня видели 22 мая, после этого он перестал выходить на связь с близкими. Никто из друзей также не знает, где он может находиться.
О начале поисков объявили в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Вполне возможно, что в ближайшее время будет объявлено о сборе добровольцев для прочеса местности.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Фаиля, просьба обратиться по телефону 89273323392.
Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза зеленые.
Одежда: синяя куртка, темно-синие джинсы, белые кроссовки.
ИСТОЧНИК KP.RU