В Уфе родные ищут 20-летнего Фаиля Ахмерова

25 Май 20:36 2019-05-25T20:36:57+03:00

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В Уфе пропал 20-летний Фаиль Ахмеров. В настоящий момент известно, что в последний раз парня видели 22 мая, после этого он перестал выходить на связь с близкими. Никто из друзей также не знает, где он может находиться.

О начале поисков объявили в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Вполне возможно, что в ближайшее время будет объявлено о сборе добровольцев для прочеса местности.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Фаиля, просьба обратиться по телефону 89273323392.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза зеленые.

Одежда: синяя куртка, темно-синие джинсы, белые кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU