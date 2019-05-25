«Открываю счетчик - там птенцы»: женщина обнаружила гнездо в необычном месте

25 Май 18:23 2019-05-25T18:23:02+03:00

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В Уфе хозяйка одного из частных домов в яркий солнечный день решила снять показания счетчика, чтобы оплатить квитанции. Каково же было ее удивление, когда она, подобравшись наконец к счетчику, вдруг обнаружила истинную природную красоту.

- Смотрите, какое чудо. Можно вести прямую трансляцию, - делится наша читательница.

Как выяснилось, в течение месяца ее газовый счетчик облюбовала птица. Видимо, ей так понравилось это место, что она решила свить гнездо и прямо там высидеть птенцов.

К тому моменту, когда уфимка пришла за очередными показателями для служб, в крепко собранном гнезде ютилось несколько совсем крохотных птенцов.

Как рассказала хозяйка дома, она решила пока ничего не разрушать и подождать, пока ее новые подопечные чуток окрепнут и подрастут.

Фото читательницы

ИСТОЧНИК KP.RU