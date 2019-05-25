«Выбросило из машины, поэтому остался жив»: очередная жуткая авария в Башкирии
Вечером 24 мая в Белорецком районе возле города Межгорья произошло ДТП с участием премиального внедорожника Lexus и грузовика Mercedes-Benz. Удар был такой силы, что половина кузова легкового автомобиля была полностью разрушена.
Как удалось выяснить у очевидцев, в аварии тяжело пострадал хозяин Lexus.
«Автомобиль вылетел на встречку. Водитель был не пристегнут. Говорят, что его выбросило из машины, и благодаря этому он остался жив. Если бы был пристегнут, то раздавило бы», - поделился один из свидетелей происшедшего.
Также есть версия, что водитель премиального авто мог уснуть за рулем.
Пока никакой официальной информации о состоянии пострадавшего нет.
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU