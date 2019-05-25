Экс-мэр Кумертау назначен новым вице-премьером Башкирии
Борис Беляев пошел на серьезное повышение
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Ушедший вчера в отставку с поста сити-менеджера Кумертау Борис Беляев назначен вице-премьером Башкирии, который будет курировать вопросы ЖКХ. Об этом на своем сайте сообщает «Ъ-Уфа». Указ о назначении должен быть опубликован в самое ближайшее время.
В связи с появлением нового вице-премьера будут пересмотрены обязанности действующего министра ЖКХ Михаила Киреева.
Напомним, что ранее депутаты Кумертау расторгли контракт с Борисом Беляевым, который находился в должности мэра с 2010 года. Пока обязанности сити-менеджера города будет выполнять его заместитель Олег Фролов.
ИСТОЧНИК KP.RU