Экс-мэр Кумертау назначен новым вице-премьером Башкирии

25 Май 16:01 2019-05-25T16:01:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Ушедший вчера в отставку с поста сити-менеджера Кумертау Борис Беляев назначен вице-премьером Башкирии, который будет курировать вопросы ЖКХ. Об этом на своем сайте сообщает «Ъ-Уфа». Указ о назначении должен быть опубликован в самое ближайшее время.

В связи с появлением нового вице-премьера будут пересмотрены обязанности действующего министра ЖКХ Михаила Киреева.

Напомним, что ранее депутаты Кумертау расторгли контракт с Борисом Беляевым, который находился в должности мэра с 2010 года. Пока обязанности сити-менеджера города будет выполнять его заместитель Олег Фролов.

ИСТОЧНИК KP.RU