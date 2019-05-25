МВД Башкирии объявило об исчезновении двух несовершеннолетних подростков

25 Май 19:02 2019-05-25T19:02:47+03:00

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Официальный сайт МВД Башкирии сообщил о поисках двух несовершеннолетних детей.

15-летний Артур Гильмуллин пропал в Нефтекамске еще 18 мая. Известно, что он ушел из дома, находящего по улице Социалистической, и с тех пор о нем ничего не известно. Всех, кто обладает какой-либо информацией о нахождения подростка, просьба обратиться по номерам 02 и 8-987-48-24-303.

Тем же временем в Уфе полицейские разыскивают 15-летнего Владимира Шпелева, который также 7 мая ушел в неизвестном направлении с адреса ул. Пекинская, 5. Мальчик является воспитанником Шабаевского детского дома Бураевского района республики. Контакты для информации: 02 и 8-927-93-79-446.

ИСТОЧНИК KP.RU