«Легче умереть, чем пройти эти круги ада»: жительница Башкирии рассказала об очередях в онкодиспансер

25 Май 17:01 2019-05-25T17:01:40+03:00

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Жительница Башкирии через социальные сети обратилась к врио главы Башкирии Радию Хабирову и попыталась донести информацию о том, что творится в будние дни в республиканском онкодиспансере. Она рассказала историю, как со своей пожилой мамой, у которой недавно нашли опухоль мозга, сходила на прием к врачу:

- Люди стоят. С разных углов только и слышно: "Легче умереть, чем пройти эти круги ада", - рассказывает женщина. – То ли с гордостью, то ли с сарказмом мне заявили в регистратуре "Попадете мол к врачу не сразу, идите записывайтесь у онколога по месту прописки, вы не особенные! Вон полный коридор людей". В итоге, получили направление через неделю. 23 мая 2019 года: 9.00 мы были на месте. 13.45 нас приняли. Мама уже не могла сидеть, заваливалась. Голова говорит разрывается от боли. Не стерпела, маму в охапку и в кабинет. Меня отчитали и не хотя приняли.

По ее словам, подобное происходит в этой поликлинике каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU