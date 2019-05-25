2019-05-25T12:02:49+03:00
Общество

«Ты сдохнешь, как твоя мать»: уфимец, которому прислали гроб, вычислил того, кто это сделал

По словам мужчины, ему угрожают уже далеко не в первый раз
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Житель Уфы, которому на днях по адресу проживания прислали гроб с его именем, сумел отыскать человека, сделавшего такой жуткий подарок. Об этом мужчина рассказал журналистам ГТРК-Башкортостан.

По словам пострадавшего Валерия, ему пришлось по камерам наблюдения во дворе вычислить автомобиль доставщика, а затем выйти на ритуальный салон, в котором был приобретен гроб. Там покупку подтвердили и даже пошли навстречу, предоставив видео с камер.

Уже по самому разговору с администраторами салона, уфимец понял, что к подарку приложил руку его многомиллионный должник. Валерий не так давно подал в суд, и после этого на его номер по смс посыпались угрозы. Например, вот текст одного из таких сообщений: «Ты сдохнешь, как твоя мать. Она не выдержала груза халявы. За все в этой жизни нужно платить. Тебе не долго осталось». Сумма долга действительно внушительная – 7 миллионов рублей.

Журналистам ГТРК также удалось выйти и на самого должника, который, в свою очередь, все эти обвинения отрицает. Якобы никаких смс он никогда не отправлял и никому не угрожал, а сам многомиллионный долг появился в результате мошенничества.

«Это ложь. Да, я неоднократно пытался дозвониться до Валерия Андреевича. Потому что он заблокирован во всех сетях. Он в не зоны доступа. Потому что это абсурд полнейший. А слова — ты сдохнешь как твоя мать? Никакого отношения ко мне не имеют», - сообщил должник.

Также мужчина не в курсе истории про гроб, а видео своего нахождения внутри того самого салона он назвал случайностью. Все обвинения в угрозах он намерен обсудить в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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