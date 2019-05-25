В Башкирии 50-летняя женщина не уступила дорогу и угодила в больницу

СЕГОДНЯ 13:05 2019-05-25T13:05:44+03:00

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Днем 24 мая в Мелеузовском районе Башкирии на 177 км автодороги Уфа-Оренбург произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, 50-летняя местная жительница двигалась за рулем «Lada XRAY» и по какой-то неизвестной причине при выезде со второстепенной улицы не уступила дорогу проезжающему автомобилю ВАЗ-2112.

В результате все завершилось серьезным столкновением. «XRAY» отбросило в кювет, водитель получила травмы и была тут же госпитализирована в больницу. Также в аварии пострадала 34-летняя пассажирка «двенадцатой». По счастливому стечению обстоятельств, более серьезных травм удалось избежать.

Сотрудники ГИБДД в настоящий момент устанавливают все обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU