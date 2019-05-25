«Уфа» заработает на продаже Дивеева 1,5 миллиона евро

25 Май 20:12 2019-05-25T20:12:40+03:00

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Футбольный клуб «Уфа» заработает на продаже в московский ЦСКА 19-летнего Игоря Дивеева 1,5 миллиона евро. Такая информация появилась в ряде федеральных спортивных СМИ.

Напомним, что в настоящий момент перспективный центральный защитник уже играет в составе «армейцев», однако находится там на правах аренды. Нет никаких сомнений, что руководство московского клуба воспользуется правом выкупа, так как футболист прекрасно себя продемонстрировал во второй части чемпионата и на постоянной основе привлекался к матчам в основном составе.

Ранее окончательный уход Дивеева подтверждал и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

ИСТОЧНИК KP.RU