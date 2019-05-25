В Уфе женщина, чтобы не платить кредит, объявила себя не человеком

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-25T09:54:19+03:00

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60-летняя жительница Уфы пошла на хитрый шаг, чтобы избавиться от долгов по кредитам. Как сообщает пресс-служба башкирской службы судебных приставов, им было предоставлено письмо, в котором должница объясняет, что является не человеком, а «живой душой», и поэтому мирские требования на нее как бы уже не распространяются. В качестве доказательства она представила аффидевит — документ, который якобы заменяет все остальные документы.

Приставы, конечно, удивились. Проблема состояла лишь в том, что в рамках нынешнего российского законодательства подобные документы не считаются действительными. Соответственно, прощать долг никто не стал. Даже наоборот - вынесли постановление о запрете на совершение действий о регистрации в отношении имущества, находящегося в ее собственности — земельного участка и двух автомобилей отечественной марки.

Приставам также пришлось серьезно постараться, чтобы найти реальное место жительства женщины. Они прошли по нескольким разным адресам, пока наконец добрались до настоящего. Дверь открыла дочь должницы, а после попыталась воспрепятствовать работе неожиданных гостей, за что на нее составили протокол об административном нарушении. Теперь предприимчивой 60-летней «живой душе» все-таки придется всерьез подумать над тем, как рассчитаться с банками. Сумма ее задолженности превысила 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU