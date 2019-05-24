2019-05-24T20:00:45+03:00
Политика

Мэр Кумертау Борис Беляев ушел в отставку

Его обязанности временно будет исполнять Олег Фролов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 24 мая, стало известно об очередной отставке городского главы. Борис Беляев, возглавлявший администрацию Кумертау с 2010 года, покинул свой пост. В официальном заявлении мэрии говорится, что чиновник ушел по собственному желанию. Как сообщает ИА «Башинформ», по неофициальным данным он продолжит карьеру в правительстве региона.

В ближайшее время завершится конкурс на вакантную должность мэра Кумертау. Первый этап завершился как раз накануне, 23 мая. До тех пор, пока депутаты местного Горсовета не утвердят нового сити-менеджера, его обязанности будет исполнять экс-заместитель Беляева Олег Фролов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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