В Уфе ранее убивший жену и тещу мужчина расчленил свою дочь

24 Май 15:51 2019-05-24T15:51:17+03:00

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В Уфе осудят 72-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве родной дочери. Как сообщили в следкоме, в период времени с августа по сентябрь 2015 года между пьяным обвиняемым и его 42-летней дочерью произошла ссора на бытовой почве. Злоумышленник разозлился и ударил ее кулаком по голове, тем самым нанес ей тяжелую черепно-мозговую травму, от которой через короткий промежуток времени женщина скончалась на месте.

Преступление пенсионер решил скрыть. Для этого он расчленил труп дочери и отнес в мусорные баки, а часть утопил в пруду.

Ранее он был осужден за убийство супруги и тещи на 15 лет. Освободившись, он снова отправился за решетку на восемь лет – на этот раз за покушение на убийство племянника и угрозы убийством дочери.

Вскоре дело будет рассмотрено в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU