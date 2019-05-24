В Уфе ранее убивший жену и тещу мужчина расчленил свою дочь
В Уфе осудят 72-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве родной дочери. Как сообщили в следкоме, в период времени с августа по сентябрь 2015 года между пьяным обвиняемым и его 42-летней дочерью произошла ссора на бытовой почве. Злоумышленник разозлился и ударил ее кулаком по голове, тем самым нанес ей тяжелую черепно-мозговую травму, от которой через короткий промежуток времени женщина скончалась на месте.
Преступление пенсионер решил скрыть. Для этого он расчленил труп дочери и отнес в мусорные баки, а часть утопил в пруду.
Ранее он был осужден за убийство супруги и тещи на 15 лет. Освободившись, он снова отправился за решетку на восемь лет – на этот раз за покушение на убийство племянника и угрозы убийством дочери.
Вскоре дело будет рассмотрено в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU