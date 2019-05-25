В Башкирии в 2019 году от отравления алкоголем умерло 60 человек

СЕГОДНЯ 07:49 2019-05-25T07:49:10+03:00

Это на 81 меньше, чем в прошлом году

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Стало известно, сколько человек умерли с начала 2019 года в Башкирии от отравления алкоголем. С января по май скончались 60 человек. Это на 81 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда от отравления умер 141 человек. Об этом сообщает издание «UfaTime.ru» со ссылкой на Роспотребнадзор РБ.

Показатель смертности составил 1,5 на 100 тысяч жителей республики.

В Уфе было зарегистрировано 15 подобных случаев, в Кумертау – 3, Белорецке, Бирске, Янауле – по 2, Стерлитамаке один. Остальные в Уфимском, Аургазинском, Благовещенском, Дюртюлинском, Калтасинском, Кармаскалинском, Краснокамском, Стерлитамакском Альшеевском, Архангельском, Белорецком, Ермекеевском, Зианчуринском, Зилаирском, Иглинском, Ишимбайском, Кугарчинском, Нуримановском, Татышлинском, Туймазинском и Шаранском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU