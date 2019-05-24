Какие улицы в Уфе перекроют на День тысячи велосипедистов
В Уфе для проведения Дня тысячи велосипедистов временно перекроют пять основных улиц.
Праздник для всех любителей велосипедов пройдет в Уфе уже в девятый раз. По традиции, главным маршрутом для участников станет проспект Октября.
Так, утром 26 мая проспект перекроют для движения автомобилей на участке от Северного проезда до 50-летия Октября, улицу 50-летия Октября от проспекта Октября до Цюрупы, улицу Цюрупы от 50-летия Октября до Пушкина, улицу Пушкина от Цюрупы до Гафури и улицу Гафури от Пушкина до Заки Валиди.
Автомобильная парковка на площади Салавата Юлаева будет закрыта 25 мая – с 10 и до 12 часов вечера. 26 мая с 12 часов ночи до 16 часов. В это время на парковке будет проходить подготовка и проведение праздника для участников фестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU