Какие улицы в Уфе перекроют на День тысячи велосипедистов

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-24T14:40:11+03:00

В Уфе на День тысячи велосипедистов перекроют пять улиц

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В Уфе для проведения Дня тысячи велосипедистов временно перекроют пять основных улиц.

Праздник для всех любителей велосипедов пройдет в Уфе уже в девятый раз. По традиции, главным маршрутом для участников станет проспект Октября.

Так, утром 26 мая проспект перекроют для движения автомобилей на участке от Северного проезда до 50-летия Октября, улицу 50-летия Октября от проспекта Октября до Цюрупы, улицу Цюрупы от 50-летия Октября до Пушкина, улицу Пушкина от Цюрупы до Гафури и улицу Гафури от Пушкина до Заки Валиди.

Автомобильная парковка на площади Салавата Юлаева будет закрыта 25 мая – с 10 и до 12 часов вечера. 26 мая с 12 часов ночи до 16 часов. В это время на парковке будет проходить подготовка и проведение праздника для участников фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU