В Башкирии найдена мертвой Люция Хабибуллина, которая пропала полтора года назад

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-24T14:53:00+03:00

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Сегодня, 24 мая, стало известно о прекращении поисков 60-летней Люции Хабибуллиной. К сожалению, женщину нашли мертвой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Поиск детей». Где ее нашли и при каких обстоятельствах, не уточняется.

Напомним, что пенсионерку искали больше полутора лет. 9 сентября 2017 года она вышла из сада на Бирском тракте и не вернулась. Дома остались ее любимые кошка и собака, которых она никогда не оставляла одних. Ее сын Айрат надеялся, что увидит маму живой, но, к сожалению, поиски завершились трагично.

ИСТОЧНИК KP.RU