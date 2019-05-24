В Башкирии найдена мертвой Люция Хабибуллина, которая пропала полтора года назад
Об этом сообщили волонтеры
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Сегодня, 24 мая, стало известно о прекращении поисков 60-летней Люции Хабибуллиной. К сожалению, женщину нашли мертвой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Поиск детей». Где ее нашли и при каких обстоятельствах, не уточняется.
Напомним, что пенсионерку искали больше полутора лет. 9 сентября 2017 года она вышла из сада на Бирском тракте и не вернулась. Дома остались ее любимые кошка и собака, которых она никогда не оставляла одних. Ее сын Айрат надеялся, что увидит маму живой, но, к сожалению, поиски завершились трагично.
ИСТОЧНИК KP.RU