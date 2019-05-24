У летевшего в Уфу «Суперджета» отказала система предупреждения о столкновениях в небе

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-24T14:02:15+03:00

Воздушное судно направлялось в столицу из Нового Уренгоя

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23 мая во второй половине дня произошел инцидент в небе с самолетом «Суперджет», который летел в Уфу из Нового Уренгоя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Капитан самолета доложил о неполадках – у воздушного судна отказала система предупреждения о столкновениях в небе. Он запросил снижения, ответ был положительным.

К счастью, рейс удачно долетел до Уфы. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

Напомним, что сегодня вовремя не смог вылететь «Суперджет» Уфа-Ростов-на-Дону. Из-за технической причины пассажиры ждали вылета пять часов.

ИСТОЧНИК KP.RU