У летевшего в Уфу «Суперджета» отказала система предупреждения о столкновениях в небе
Воздушное судно направлялось в столицу из Нового Уренгоя
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23 мая во второй половине дня произошел инцидент в небе с самолетом «Суперджет», который летел в Уфу из Нового Уренгоя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Капитан самолета доложил о неполадках – у воздушного судна отказала система предупреждения о столкновениях в небе. Он запросил снижения, ответ был положительным.
К счастью, рейс удачно долетел до Уфы. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.
Напомним, что сегодня вовремя не смог вылететь «Суперджет» Уфа-Ростов-на-Дону. Из-за технической причины пассажиры ждали вылета пять часов.
ИСТОЧНИК KP.RU