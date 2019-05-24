В Уфе мужчина «продавал» военный билет за 160 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-24T15:17:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе двое местных жителей подозреваются в даче взятки и посредничестве во взяточничестве за выдачу военного билета.

Как установлено следствием, в ноябре 2018 года к подозреваемому обратился второй подозреваемый и попросил помочь «отмазать» его сына от армии. Первый согласился, поскольку у него были связи в военном комиссариате и попросил у второго 160 тысяч рублей. Через месяц они встретились, один из них передал другому взятку. Но позднее они осознали противоправность своих действий и обратились в следственный отдел с явками с повинной.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU