В Уфе мужчина «продавал» военный билет за 160 тысяч рублей
Позднее он обратился в следком с явками с повинной
фото: архив КП
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В Уфе двое местных жителей подозреваются в даче взятки и посредничестве во взяточничестве за выдачу военного билета.
Как установлено следствием, в ноябре 2018 года к подозреваемому обратился второй подозреваемый и попросил помочь «отмазать» его сына от армии. Первый согласился, поскольку у него были связи в военном комиссариате и попросил у второго 160 тысяч рублей. Через месяц они встретились, один из них передал другому взятку. Но позднее они осознали противоправность своих действий и обратились в следственный отдел с явками с повинной.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU