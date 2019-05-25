Уфимцы смогут бесплатно пройти медицинское обследование

25 Май 21:17 2019-05-25T21:17:11+03:00

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В Уфе в рамках акции «Дни народного здоровья» можно будет пройти бесплатное медицинское обследование.

Так, с 27 мая по 21 мая в Центрах здоровья республики любой желающий может бесплатно измерить артериальное давление, пройти флюорографию, выявить факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, получить консультацию терапевтов, кардиологов, стоматологов и получить рекомендации по здоровому образу жизни.

27 мая пройдет футбольный матч между любительскими командами врачей и пациентов стадионе «Динамо». Начало в 14 часов.

30 мая состоится городской праздник здоровья в парке культуры и отдыха им. В.И. Ленина (ул. З. Валиди, 47). Начало в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU