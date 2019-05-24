В Башкирии ожидаются заморозки до -4 градусов

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-24T13:23:53+03:00

Также в отдельных районах прогнозируют туман и плохую видимость

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В республике никак не установится теплая и летняя погода. В регионе снова ожидается похолодание и заморозки.

Как сообщили в МЧС по Башкирии, ночью похолодает до +5, 0 градусов. В некоторых районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов.

На отдельных участках автодорог ночью и утром прогнозируется туман, видимость составит всего 500-1000 метров.

Заморозки не обойдут и Уфу, здесь температура воздуха опустится до 0 градусов ночью. Потепление в регион придет на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU