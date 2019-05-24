В Башкирии ожидаются заморозки до -4 градусов
Также в отдельных районах прогнозируют туман и плохую видимость
фото: архив КП
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В республике никак не установится теплая и летняя погода. В регионе снова ожидается похолодание и заморозки.
Как сообщили в МЧС по Башкирии, ночью похолодает до +5, 0 градусов. В некоторых районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов.
На отдельных участках автодорог ночью и утром прогнозируется туман, видимость составит всего 500-1000 метров.
Заморозки не обойдут и Уфу, здесь температура воздуха опустится до 0 градусов ночью. Потепление в регион придет на следующей неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU