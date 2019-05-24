В Башкирии начальника отдела МЧС подозревают во взяточничестве

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-24T12:09:05+03:00

Мужчина потребовал от директора одного из предприятий бревенчатый сруб за сокрытие выявленных нарушений

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В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего начальника Белорецкого начальник отдела МЧС. Он подозревается во взяточничестве.

В следкоме сообщили, что в июле 2018 года подозреваемый потребовал от директора одного из предприятий Бурзянского района передать ему бревенчатый сруб стоимостью 175 тысяч рублей. Взамен на это сотрудник МЧС обещал скрыть выявленные им нарушения при эксплуатации учебных учреждений. Директор предприятия согласился. В феврале 2019 года он забрал сруб и распорядился им по собственному усмотрению. Позже он был задержан.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

УЭБ и ПК МВД по РБ в настоящее время осуществляет оперативное сопровождение расследуемого уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

- Главным управлением МЧС России по РБ по данному факту проводится служебная проверка, сотрудник временно отстранен от исполнения обязанностей по замещаемой должности до прекращения уголовного преследования по основаниям, дающим право на реабилитацию в соответствии с законодательством РФ, организовано всестороннее сотрудничество со следственными органами, - сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU