30-летняя уфимка на улице Революционной сбила ребенка

24 Май 18:15 2019-05-24T18:15:50+03:00

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Вчера, 23 мая, около часа дня в Уфе произошла авария с участием ребенка. На улице Революционной 30-летняя женщина за рулем «Дэу Матиза» сбила восьмилетнего ребенка. Известно, что ребенок внезапно выскочил на проезжую часть.

Первоклассник получил различные травмы, ушибы и ссадины, после оказания медицинской помощи его отпустили домой. Как сообщили очевидцы, автоледи была очень подавлена и плакала из-за случившегося.

Всего за минувшие сутки в Уфе произошло 89 аварий, в трех из них пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU