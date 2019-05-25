В Уфе депутат предложил открыть площадки для выгула собак

СЕГОДНЯ 10:58 2019-05-25T10:58:08+03:00

Чиновник поездил по городу и понял, что с животными негде гулять

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Депутат Артур Хазигалеев планирует выступить с инициативой создания площадок для выгула собак. Чиновник прокатился по Уфе и выяснил, что гулять в столице с животными негде.

Как выяснилось, такие площадки можно по пальцам пересчитать, а если они и есть, то только разбитые. В них нет урн для собачьих экспериментов, испорчены ограждения.

Самыми лучшими депутат назвал две площадки – одна находится в Инорсе по адресу бульвар Баландина, 4/1, а вторая на территории лесного массива Уфимские липы в Октябрьском районе.

- С собаками негде гулять в Кировском, Советском и Ленинском районах Уфы. Ну как негде – площадок специальных нет. Где-то все равно гуляют, куда деваться, - сказала Хазигалеев.

ИСТОЧНИК KP.RU