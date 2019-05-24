2019-05-24T12:06:41+03:00
Происшествия

21-летний житель Башкирии, разбившийся в ночном ДТП на трассе, хотел продать автомобиль

Азат Ахъямов скончался на месте аварии
Эльвина АПАРИНА
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Азату был всего 21 годАзату был всего 21 год
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23 мая около трех часов ночи в Мечетлинском районе Башкирии произошла смертельная авария, которая унесла жизнь 21-летнего парня. Как ранее сообщала «Комсомолка», на автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит столкнулись попутные ВАЗ-2107 и фура «Ман». От сильного удара легковушка опрокинулась в кювет, где также перевернулась.

Из искореженного автомобиля спасатели достали тело 21-летнего водителя. Для этого пришлось даже срезать крышу «семерки». Также в машине в этот момент находился 20-летний молодой человек. Парень выжил, отделался травмами. Его госпитализировали в больницу.

Автомобиль был на продаже с 6 мая

Автомобиль был на продаже с 6 мая

Стала известна личность погибшего. Им оказался местный житель Азат А. Куда они ехали так поздно, неизвестно. Возможно, в трагедии сыграло большую роль то, что стекла машины были затонированы. Судя по повреждениям, скорость была не маленькая, и водитель просто не успел затормозить и «догнал» большегруз.

Как стало известно «Комсомолке», Азат хотел продать свой автомобиль. 6 мая он выложил объявление о продаже в одной из групп во «Вконтакте».

- Продам ваз 2107, год 2010. Ценник 95 тысяч. Авто в отличном состоянии, ДВС КПП ходовка без нареканий, - написал Азат.

Автомобилист отметил, что машине не гнилая, не ржавая, все стекла и запчасти родные. Но продать он ее, к сожалению, не успел.

Чтобы достать тело, пришлось срезать крышу

Чтобы достать тело, пришлось срезать крышу

"Комсомольская правда" соболезнует близким Азата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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