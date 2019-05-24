Пропавшая в Башкирии 15-летняя Жанна Нгуен вышла на связь с родными

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-24T10:02:32+03:00

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Пропавшая 18 мая в Нефтекамске Жанна Нгуен вышла на связь с сестрой.

Напомним, что ранее родственники девушки сообщили, что ту видели в компании некого молодого человека. После этой встречи домой школьница так и не вернулась. Сегодня сестра пропавшей рассказала о новых обстоятельствах непростой истории.

- Домой она так и не вернулась, но есть информация, что она может быть в Краснодаре. Она сама вышла на связь со мной, пишет, что с ней все хорошо. Но где находится так и не говорит. Информацию об этом передали в полицию Краснодара, - сообщила девушка корреспонденту «КП-Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU