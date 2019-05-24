В Башкирском театре кукол пройдет парад премьер
Под конец сезона башкирские кукольники решили подытожить свою работу и провести «Парад премьер».
На протяжении трех дней, с 24 по 26 мая, в репертуаре театра заявлены только премьерные спектакли сезона. Для самых маленьких зрителей предназначены сказки : башкирская «Лиса-сирота», классические «Красная шапочка» и «Буратино», которую на уфимской сцене поставили лауреаты театральной национальной премии «Золотая маска» Петр Васильев и Алевтина Торик.
Для зрителей старше 18+ в репертуаре есть комедия «Любовное приключение», а для семейного просмотра подойдет спектакль-байопик «Мустай Карим. Близкий горизонт», приуроченный к 100-летнему юбилею народного поэта Башкирии. Режиссером спектакля выступил Альберт Имамутдинов, художники – Аниса Туманшина и Ильнур Слявчин, режиссер-хореограф – Светлана Аюпова. Музыку с спектаклю написал известный уфимский композитор Урал Идельбаев.
ИСТОЧНИК KP.RU