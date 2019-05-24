В Уфе на проспекте Салавата Юлаева перекроют две полосы
Это связано с ремонтом дорожного полотна
фото: Рустем АХУНОВ
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В столице Башкирии начнут ремонтировать проспект Салавата Юлаева на участке от улицы Мингажева до улицы Малой Шелководной. Этот участок ремонтировался два года назад, и снова стал непригодным для езды.
В мэрии отметили, что ремонт дороги будет производиться ночью 24 и 25 мая. В период проведения работ перекроют по одной полосе проезжей части.
Администрация просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дорог и соблюдать скоростной режим, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения.
ИСТОЧНИК KP.RU