В Уфе на проспекте Салавата Юлаева перекроют две полосы

СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-24T08:35:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии начнут ремонтировать проспект Салавата Юлаева на участке от улицы Мингажева до улицы Малой Шелководной. Этот участок ремонтировался два года назад, и снова стал непригодным для езды.

В мэрии отметили, что ремонт дороги будет производиться ночью 24 и 25 мая. В период проведения работ перекроют по одной полосе проезжей части.

Администрация просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дорог и соблюдать скоростной режим, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU