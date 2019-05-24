Какие улицы в Уфе перекроют из-за Весеннего бала

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-24T09:34:52+03:00

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25 мая в Уфе пройдет «Весенний бал» - традиционно выпускники станцуют на Советской площади. В связи с этим перекроют центр города.

Так, сегодня, 24 мая с 22 часов до 21 часа 25 мая временно закроют движение транспорта на ряде участков улиц.

Проехать нельзя будет по улице Октябрьской революции – на участке от улицы Ленина до Цюрупы, по улице Ленина – на участке от улицы Коммунистической до Пушкина, по улице Театральной – на участке от улицы Заки Валиди до Пушкина, по улице Пушкина – на участке от улицы Цюрупы до улицы Карла Маркса и по улице Советской на всем ее протяжении.

В мэрии также предупредили, что на время проведения данного мероприятия изменят схемы движения общественного транспорта. Администрация столицы Башкирии приносит извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU