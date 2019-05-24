В Башкирии водитель иномарки сбил 11-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 08:08 2019-05-24T08:08:00+03:00

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Вчера днем, 23 мая, в Сибае на улице Маяковского 42-летний местный житель за рулём «Chery Suv» сбил ехавшего по пешеходному переходу велосипедиста. Им оказался 11-летний мальчик. Школьника госпитализировали с различными травмами.

Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло восемь автоаварий, в которых восемь человек получили травмы.

Сотрудники ГИБДД выявили свыше 2300 нарушений ПДД и задержали 26 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU