В Башкирии водитель иномарки сбил 11-летнего велосипедиста
Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера днем, 23 мая, в Сибае на улице Маяковского 42-летний местный житель за рулём «Chery Suv» сбил ехавшего по пешеходному переходу велосипедиста. Им оказался 11-летний мальчик. Школьника госпитализировали с различными травмами.
Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.
Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло восемь автоаварий, в которых восемь человек получили травмы.
Сотрудники ГИБДД выявили свыше 2300 нарушений ПДД и задержали 26 нетрезвых водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU