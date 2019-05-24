«Это будет одна из лучших набережных России»: Радий Хабиров ознакомился с ходом работ на объекте

СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-24T07:29:32+03:00

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На днях врио главы Башкирии Радий Хабиров вместе с мэром Уфы Ульфатом Мустафиными осмотрели строящуюся набережную. Руководитель республики остался доволен увиденным.

– У меня были сомнения по дороге. Я опасался, что если мы сделаем ее проездной, то она превратится, по сути, в серьезную транспортную артерию и «убьет» набережную. Но сейчас мы посмотрели, тут довольно широкая зона. Если грамотно обеспечить парковочные пространства, организовать дорожное движение, то помимо набережной мы получим серьезную транзитную линию, - заключил Хабиров.

Он поручил проработать не только парковочные места, но и уделить внимание освещению набережной и созданию торговых павильонов и мест отдыха.

– Работы ещё очень много, но мы сегмент за сегментом будем открывать, благоустраивать и запускать, - уточнил Хабиров. - Уверен, что здесь будет не протолкнуться. В моем понимании, это будет одна из лучших набережных России.

ИСТОЧНИК KP.RU