С начала сезона в Башкирии от укусов клещей пострадали больше 3000 человек

СЕГОДНЯ 06:43 2019-05-24T06:43:17+03:00

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В Роспотребнадзоре по Башкирии рассказали о ситуации по клещевому энцефалиту. Так, по состоянию на 23 мая текущего года в медорганизации республики обратились 3172 человека. Для сравнения в прошлом году к этому моменту от укусов клещей пострадали лишь 2531 человек.

Специалисты полагают, что причина такого разрыва кроется в том, что в республику в этом году слишком рано пришло тепло. Первые жалобы на клещей появились еще в марте.

Жителей Башкирии убедительно просят на природе носить правильную одежду и обрабатывать открытые участки тела специальными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU