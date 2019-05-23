В Уфе на Ураза-байраме 10 тысяч человек смогут поесть плов
Так верующие мусульмане отметят окончание священного месяца Рамадан
.
Изменить размер текста:
4 июня, во вторник, в столице Башкирии верующие мусульмане отметят окончание священного месяца Рамадан. В Уфе пройдет большой республиканский праздник «Ураза-байрам». Этот день считается праздничным, и жители республики отдохнут от работы.
В этно-парке «Ватан» выступят звезды башкирской и татарской эстрады, здесь же пройдет халяль-ярмарка. Вторая площадка для гуляний - Lifestyle центр «Башкирия». На обеих площадках будут угощать пловом. Накормить вкусным блюдом планируют более 10 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU